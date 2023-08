Alcalde de Baruta aclara caso de las canchas de pádel y niega ofender a abogada

CARACAS.- El alcalde de Baruta, Darwin González, declaró que su posición es «del lado de los vecinos» en el caso de las canchas de pádel que se construirán en la urbanización La Alameda.

«Ni juego pádel ni tengo interés económico, pero pido respeto a la propiedad privada»; aseguró en entrevista con Shirley Varnagy.

Propuso buscar una solución en la que «se respeten todos los derechos de las partes involucradas».

Aclaró que el terreno por el que un grupo de vecinos se ha manifestado en contra de la construcción de canchas de pádel, es una propiedad privada «de la misma urbanizadora que desarrolla la urbanización La Alameda».

El alcalde informó que se trata de un espacio de 22 mil metros en el que sólo se puede utilizar el 33% que corresponden a un poco más de 7.000 metros.

Explicó que los permisos se dieron desde 1979, cuando la Dirección General de Desarrollo Urbano del Distrito Sucre rigió la distribución de las 34 parcelas divididas en 4 conjuntos unifamiliares, 25 multifamiliares, 4 multifamiliares con comercio local y un club deportivo.

Polémica por declaración del alcalde

Por otra parte, González ratificó que no hubo un ataque de su parte hacia los vecinos en contra del proyecto, y «si fue así, pido disculpas»; esto en referencia a una declaración durante un encuentro que causó rechazo por parte de vecinos.

«En el calor de esa asamblea, yo le digo a los vecinos que eso así no se puede arreglar, hagan ustedes una selección de 10 o 15 personas para ir a la Alcaldía a revisar la documentación legal y hacer la mesa técnica, donde elijan ustedes los mejores especialistas del tema, no me van a mandar a unos recién graduados, y esa fue la frase que se sacó de contexto», versionó.

Completó que lo que busca es la presentación de propuestas que solucionen el caso y en la que se mantenga «la calidad de vida de los baruteños» y negó que lo dicho fuese directamente hacia la abogada Fabiana Garantón.

Por los momentos, la construcción del complejo deportivo se encuentra detenido, hasta presentar distintas propuestas a la urbanizadora en la que se cuiden los beneficios de las partes involucradas.

Escucha la entrevista completa aquí