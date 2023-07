López Obrador felicita a España por «no caer en trampa de la derecha» en las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este lunes a España por «no caer en la trampa de la derecha» en las elecciones del domingo, cuando el Partido Popular (PP) y Vox no alcanzaron la mayoría absoluta para formar un Gobierno conjunto.

“Me dio mucho gusto lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba que la derecha iba a arrasar y no pasó eso, afortunadamente, estoy contento», declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El gobernante mexicano consideró que los españoles “volvieron a demostrar ahora, ayer, que tienen alma libertaria y que no quieren el autoritarismo, mucho menos el fascismo que se padeció durante la dictadura de (Francisco) Franco, pero falleció Franco y continuó el franquismo”.

El conservador PP ganó las elecciones generales de España al lograr 136 escaños, aunque sin la mayoría suficiente para gobernar, situada en los 176 diputados.

En segundo lugar quedó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del actual presidente de Gobierno Pedro Sánchez, que obtuvo 122; seguido por la formación de ultraderecha Vox, 33, y la coalición de izquierdas Sumar, 31, unos resultados con los que la izquierda ve posible gobernar.

“En cuanto a España, no puedo hablar con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, porque de acuerdo a los resultados hay un procedimiento (que esperar)”, comentó al respecto López Obrador.

El mandatario mexicano ha tenido roces con Vox por su visión sobre la conquista española y por la visita a México del líder del partido, Santiago Abascal, en septiembre de 2021, cuando se reunió con legisladores del derechista Partido Acción Nacional (PAN), el principal opositor a López Obrador.

Pero el presidente añadió ahora que «toda la derecha es extrema», en referencia también al PP.

«Lo importante es que no avanzaron y eso es muy bueno para España porque es muy inhumano el modelo conservador, muy individualista, es darle la espalda a los dolores de la humanidad, eso es el conservadurismo, esa es la derecha en el mundo, por eso estoy contento”, remarcó.

El gobernante mexicano, quien sostiene que existe una pausa en las relaciones con España desde febrero de 2022, también cuestionó a los medios y las encuestadoras españolas por, según él, augurar una victoria del bloque de PP y Vox.

“Había muchísima propaganda de derecha, así como aquí también, y mucho manejo mediático, mucho control de medios de manipulación, que no de información, es que esto es un fenómeno mundial y (hubo) encuestadoras, en efecto, que fallaron por completo», concluyó.

EFE