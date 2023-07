Borrell dice que ataque ruso contra Odesa es «otro crimen de guerra»

BRUSELAS.- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este domingo que el ataque que Rusia lanzó esta noche contra la ciudad ucraniana de Odesa -que ha dejado al menos un muerto y 22 heridos, entre ellas cuatro menores- es «otro crimen de guerra» del Kremlin.



«El continuo terror ruso con misiles a Odesa, protegida por la UNESCO, constituye otro crimen de guerra por parte del Kremlin, demoliendo también la catedral ortodoxa, un patrimonio mundial», dijo Borrell en su cuenta oficial de Twitter.



El jefe de la diplomacia europea señaló que Rusia ya ha dañado cientos de lugares culturales «intentando destruir Ucrania».



Rusia lanzó esta noche un ataque con 19 misiles contra la ciudad portuaria a orillas del mar Negro, que golpeó a infraestructuras civiles, bloques de apartamentos y coches y provocó daños en la Catedral de la Transfiguración de Odesa.



La ciudad ha sufrido ataques masivos desde que Rusia abandonase el pasado lunes el acuerdo del mar Negro que garantizaba la seguridad de la navegación para que Ucrania pudiera transportar su cereal al resto del mundo y después de que Kiev atacase por segunda vez el puente de Crimea.

EFE





Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.



Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd