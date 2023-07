Benedetti se despide como embajador y resalta avances en relación con Venezuela

CARACAS.- El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, destacó los esfuerzos que adelantó con diferentes autoridades para reactivar las relaciones entre ambas naciones.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Benedetti se despidió en su último día en el cargo.

«En mi último día como embajador de Colombia en Venezuela, quiero reiterar mi cariño a los ciudadanos venezolanos y los esfuerzos que adelanté, con diferentes autoridades, para mostrar la inclemencia de las sanciones económicas que no han servido en ninguna parte del mundo«, escribió .

