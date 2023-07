Fedeagro denuncia que en algunos casos diésel les puede costar hasta 0,70 centavos de dólar por litro

CARACAS.- El día de ayer se anunció en Gaceta Oficial que el precio del diésel para el sector industrial sería de 0,32 centavos de dólar por litro.

Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, aseguró que este aumento se ve con mucha preocupación.

«Pareciera que el Ejecutivo no entiende que los tractores y cosechadoras no se pueden llevar a estaciones de servicios, los precios aumentan por los fletes de llevarlos a las unidades de producción. No cuesta 0,32, está costando 0,35 o 0,45 en los distribuidores» añadió.

Explicó, en entrevista para Circuito Éxitos, que para un productor pequeño no es tan complicado llenar dos pipas de 200 litros en una estación de servicio, sin los costos que incluye el paso a los distribuidores, sin embargo, la guardia los persigue al hacer esto.

Fantinel recordó que el diesel industrial se venía pagando entre 0,15 y 0,18 por los gastos que tienen los distribuidores.

«No es que nos negamos a pagar 0,32 centavos de dólar por litro en diésel, es que nos puede costar hasta 0,70» acotó.