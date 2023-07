Asoquim: Comercio ilícito afecta al menos 50% de todas las transacciones en el país

CARACAS.- Guillermo Wallis, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica -Asoquim-, destacó que el contrabando es solo “una de las seis formas de comercio ilícito que existen hoy en día en el país y que nosotros hemos detectado”.

“Tenemos la evasión que son aquellos productos que no pagan impuestos; los productos clandestinos que no cumplen con las normas del proceso y del producto; el contrabando que no paga ni aranceles ni impuestos; la falsificación de productos y la usurpación de marcas”, detalló.

Advierte que todas estas formas de comercialización involucran riesgos para las personas y el medio ambiente. “Hay tres tipos de riesgos principales y dentro de los sociales, están los riesgos a la salud”.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio, lamentó que todo esto también afecta a las empresas venezolanas “porque todas estas formas de comercio ilícito de una u otra manera se traduce en que son actividades comerciales que no pagan impuestos”.

Subrayó que “actualmente las últimas estimaciones que nosotros tenemos de 2023, es que más de 50% de todas las transacciones que se hacen en el mercado de compra y de venta de productos, de una u otra manera, están relacionado con las prácticas ilícitas”.

Destaco que Asoquim ha lanzado 5 propuestas para atacar la problemática comenzando por “reducir los incentivos al comercio ilícito”.

Asoquim, cámara del año

Señaló que ser nombrada como la cámara sectorial del año por Conindustria “es un reconocimiento a muchos años de trabajo de un equipo altamente profesional. Una cámara que agrupa a más de 150 empresas a nivel nacional y hacemos vida en el sector químico”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio