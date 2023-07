Prevén que sector calzado no registre crecimiento en 2023

CARACAS.- Tony Di Benedetto, presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes -Cavecal-, estima que este año probablemente no se registre crecimiento en el sector “debido a que la realidad que estamos palpando en el mercado no nos está ayudando”.

Tony Di Benedetto, presidente Cavecal/URN

Explicó que la voracidad fiscal, la falta de financiamiento, el contrabando y el denominado “puerta a puerta” vía marítima “es lo que nos tiene prácticamente en esta situación”.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio, subrayó que el zapato formal, que era lo que más se hacía, ha dejado de producirse en el país porque está en desuso. “Ya eso no existe porque no es la moda, no se estila, y la producción en Venezuela es muy limitada”, ante el uso habitual del zapato deportivo.

Tras señalar que asistió recientemente al Foro Latinoamericano del Calzado en Colombia, pudo percatarse que Venezuela está muy por debajo del nivel de casi todos los países de la región.

“Yo manifesté en el foro que nosotros hoy en día estamos trabajando en casi 30% de nuestra capacidad y tenemos 70% de capacidad ociosa”, lamentó.

Subrayo qué en 2022, antes del inicio del año escolar se registró un repunte en la venta de calzado escolar «y esperamos que este también suceda.»

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio