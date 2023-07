Logotipo de España ya luce en la fachada del Consejo de la UE

BRUSELAS.- El logotipo de España ya luce este sábado en la sede del Consejo de la Unión Europea (UE) en Bruselas, el signo más visible en el corazón de la capital europea del arranque de la nueva presidencia que España asumirá hasta fin de año y que va acompañada también de un desembarco cultural español en Bélgica.

La pancarta en español desplegada completamente al filo del mediodía contiene serigrafiado el logotipo que ha elegido el Gobierno y fue colocada por operarios en la fachada principal del edificio, tras retirar el símbolo de la anterior presidencia, que hasta ayer ostentaba Suecia.

«España acaba de asumir la Presidencia del Consejo. ¡Bienvenida! Va a ser un semestre apasionante», se lee en la cuenta Twitter del Consejo Europeo, cuyo presidente Charles Michel, en su perfil personal desea «mucho éxito».

And now over to you @eu2023es @sanchezcastejon! Mucho éxito durante la presidencia! Lots of success for your presidency. #EU2023ES