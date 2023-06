Reservas para vuelos marchan muy lentas según Avavit

CARACAS.- La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, señaló que las reservas de viaje marchan de forma muy lenta pero esperan un repunte cuando se acerque el período vacacional.

«Como empresaria quiero darle la lectura que sencillamente la gente está esperando hasta última hora y que en cualquier momento se reactive de manera masiva y podamos tener esas reservas que estábamos esperando«, dijo.

La reactivación de las conexiones aéreas se han desarrollado con ritmo lento, pero aplauden los esfuerzos realizados con cada aerolínea, así lo indicó en el espacio 2 + 2 con Ginette González y Andrés Rojas de Unión Radio .

Sobre las complicaciones que genera la exigencia de visas para venezolanos, explicó que las agencias de viaje ofrecen servicios de asesorías para que los clientes puedan adquirirlas, sin embargo, hay temas operativos que dificultan la tarea.

«Hay muchísima gente que tiene un negocio, que tiene un familiar, que tiene una necesidad de ir a Panamá y no tiene visa americana, no tiene la manera de gestionar una visa porque la página no abre desde hace más de un año«, apuntó.

Sobre este punto, informó que junto a Consecomercio evalúan ir hasta el consulado panameño para exponer la situación y buscar una solución.

Vinnibelis Castillo/Unión Radio