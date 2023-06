MIAMI.- La audiencia prevista este martes para la lectura de cargos de Waltine Nauta, el asistente personal del expresidente Donald Trump que también está acusado en el caso de los documentos clasificados hallados en la casa del exgobernante en Florida, se aplazó al próximo 6 de julio.

El magistrado federal con base en Miami Edwin Torres fijó hoy la fecha de la nueva audiencia luego de que el abogado de Nauta, Stanley Woodward, explicara que todavía no ha encontrado un abogado local y con jurisdicción en el Distrito Sur de Florida por medio del cual pueda ingresar peticiones al tribunal, así como la previsible declaración de no culpable.

Woodward

En el transcurso de una breve audiencia que no se extendió más de diez minutos, Woodward explicó además que Nauta no pudo estar presente hoy en la sala debido a que anoche perdió el vuelo que lo iba a trasladar desde Nueva York hasta Miami, el cual fue cancelado por mal tiempo.Woodward señaló que preveía contar para antes del 6 de julio próximo con un abogado local que le permita ingresar mociones, incluida, como dio a entender en la sala, una probable exención para que su cliente no tenga que acudir en persona a la próxima cita, que se prevé se celebré nuevamente en un tribunal federal de Miami.

Nauta tuvo su primera comparecencia oficial en la corte el pasado 13 de junio, al lado del expresidente Trump (2017-2021), pero ese día se fijó para hoy la audiencia para la lectura de los seis cargos que afronta por mover cajas llenas de documentos clasificados y de alto secreto en Mar-a-Lago, la residencia y club privado del expresidente en Palm Beach (Florida).

La razón fue, precisamente, que Nauta no contaba con un abogado con permiso para ejercer en Florida.El expresidente está acusado de 37 cargos referidos a siete delitos entre los que se incluye retener ilegalmente documentos secretos relativos a la Defensa de EEUU y obstrucción a la justicia, punibles con cárcel y multas, y se declaró no culpable de todos .

EFE