ROMA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reaccionó hoy a gritos a dos activistas que interrumpieron un acto en el Parlamento para reclamar la legalización del cannabis y lamentó la «propaganda» que empuja a los jóvenes a consumirlo.

La política ultraderechista participó en un foro en la Cámara de los Diputados por el Día Internacional contra las Drogas en el que anunció que «se ha acabado la temporada del laxismo y la indiferencia» ante un fenómeno, la marihuana, «descontrolado».

«Una política que no logre dar a los jóvenes respuestas adecuadas sobre educación o trabajo, a garantizar el mérito, a ofrecer oportunidades, que no logre estar a su lado, pero que en cambio diga ‘vale, fúmate un porro’, no será jamás mi política», proclamó.

En ese momento, dos personas, entre ellos el diputado de «Más Europa», Riccardo Magi, exponente del Partido Radical y conocido defensor de la legalización de la marihuana, mostraron un letrero que rezaba «Cannabis, si no se ocupa el Estado se ocupa la mafia».

Mientras ambos eran expulsados de la sala, Meloni les reprochó a gritos desde el atril la «propaganda» a favor de las drogas que a su parecer han impulsado en los últimos tiempos.

«Usted debería saber que no soy una persona que se deja intimidar, debería saberlo muy bien, señor Magi, ¿sabe por qué? Porque sé exactamente lo que estoy haciendo», le reprochó.

Y continuó: «Hemos visto los resultados en estos años del trabajo que habéis hecho. Deberías mirar a los chicos que hay en esta sala y tener respeto por lo que vuestra propaganda ha hecho a costa de estas personas y familias».

Meloni les acusó de haber «organizado durante años convenios contando un mundo que no existe» sin que nadie se atreviera a impedirlo.

«Nadie se ha atrevido pero ahora debéis aceptar que hay otro Gobierno elegido por los italianos para hacer la política que está haciendo. Cuando os elijan a vosotros, haréis lo mismo. Gracias y adiós», les dijo, acusándoles también de buscar «visibilidad».

Esta mañana Magi había presentado en la Cámara de los Diputados el XIV Libro Blanco sobre las Drogas, redactado junto a diversas asociaciones y que expone los datos de la ley que condena el uso, consumo y tenencia de sustancias estupefacientes como el cannabis.

El informe, resumido por el diputado en sus redes sociales, afirma que el 34 % de los detenidos en las prisiones italianas lo están a causa de la legislación antidrogas, lo que supone «casi el doble de la media europea», apuntó.

Y más del 40 % de quienes entran en la cárcel consume drogas, «un récord catastrófico en los últimos 17 años».

«En 2023, después de 32 años de la Ley contra las Drogas, hacemos cuentas con los efectos devastadores del prohibicionismo y la represión. Hace falta cambiar de paradigma y comenzar la legalización del cannabis», defendió el diputado.

EFE