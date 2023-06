Ministros de Exteriores UE analizarán impacto de sublevación en Rusia

BRUSELAS.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán este próximo lunes en Luxemburgo en un encuentro en el que empezarán analizando las consecuencias del intento de sublevación del líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, contra la cúpula militar de Rusia.



Mientras tanto, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, continuó este domingo coordinando la situación a nivel europeo a través del Centro de Respuesta de Crisis que activó ayer y que aún no se ha desmantelado, dijo a EFE la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Massrali.



La UE ha mantenido en las últimas horas contactos a varios niveles, tanto entre los jefes de Estado y de Gobierno, como entre los líderes y los ministros de Exteriores del G7 para evaluar los hechos que se desencadenaron en Rusia.



Una de las decisiones más concretas ha sido la de los países bálticos, Finlandia y Polonia de reforzar su frontera oriental.



Los ministros también tendrán la ocasión mañana de evaluar con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, las consecuencias que el pulso que ha mantenido Prigozhin contra la élite rusa puede tener para el devenir de la guerra en Ucrania.



Se espera además que acuerden formalmente la ampliación de 3.500 millones de euros (en precios corrientes de 2018) del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), a través del que están cofinanciando las armas que envían a Kiev.



También abordarán la reunión sobre el plan de paz del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que tuvo lugar ayer en Copenhague entre asesores de seguridad nacional de países del G7, abierta también a Brasil, India o China.



CUMBRE UE-CELAC



Por otra parte, los ministros europeos abordarán la nueva agenda elaborada por la Comisión Europea y el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para América Latina y el Caribe, en la que proponen crear un mecanismo permanente de coordinación entre ambos bloques.



Continuarán de ese modo los preparativos de la próxima cumbre entre la UE y la Celac del 17 y 18 de julio en Bruselas, la primera que se celebra en ocho años.



«Se trata de discutir la nueva agenda a la vez que abordamos la perspectiva de la cumbre con la Celac, y ver qué ideas pueden aportar los ministros», comentaron fuentes comunitarias.



Las dos partes se encuentran actualmente negociando del documento de conclusiones que esperan aprobar en la cumbre y, el lunes, los ministros europeos pondrán en común sus intenciones en ese encuentro.



TENSIÓN EN KOSOVO



La situación en Túnez, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y los intentos por normalizar las relaciones entre Belgrado y Pristina figurarán también en el orden del día del Consejo.



El viernes, Borrell declaró estar «muy alarmado» por la situación en el norte de Kosovo a causa del arresto extrajudicial de serbokosovares y la marcha de fuerzas de seguridad kosovares al sur de Mitrovica, además de la «fuerte retórica» que está empleando Serbia.



A pesar de la reunión de urgencia a la que invitó el pasado jueves al primer ministro kosovar, Albin Kurti, y el presidente serbio, Aleksandar Vucic, «la tensión sigue en aumento y empieza a ser peligrosa», según dijo el viernes en Twitter Borrell.



También se espera que los ministros den luz verde al noveno paquete de sanciones contra Irán por violaciones de los derechos humanos.

EFE





Had a call with @G7 Foreign Ministers to exchange views on the situation in Russia.



Ahead of Monday’s EU Foreign Affairs Council, I am coordinating inside the European Union and have activated the crisis response centre.



Our support to Ukraine continues unabated.