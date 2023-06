Sierra Leona acude a las urnas para elegir a su próximo presidente

Sierra Leona celebra hoy sus quintas elecciones generales desde el final de su cruenta guerra civil (1991-2002) sin incidentes graves pese a algunos retrasos y la ausencia de materiales electorales en algunos centros, así como acusaciones de la oposición de presuntas irregularidades.

«Cada proceso tiene sus propios desafíos. El hecho de que algunos colegios electorales no estuviesen abiertos a tiempo no significa que el proceso no continuará», dijo el presidente sierraleonés, Julius Maada Bio, de 59 años y líder del gobernante Partido Popular de Sierra Leona (SLPP), después de votar en Freetown, la capital.

«Hago un llamamiento para que todos los votantes registrados tengan paciencia y vayan a votar. Estas elecciones tratan sobre su futuro», añadió el mandatario, que estos comicios busca su reelección.

La comisión electoral del país debió abrir todos los centros de votación esta mañana a las 07:00 hora local (misma GMT), pero hubo retrasos en muchos sitios, según señaló en una rueda de prensa la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), Evin Incir.

El principal opositor de Sierra Leona, Samura Kamara, de 72 años y jefe del Congreso de Todos los Pueblos (APC), lamentó esos retrasos y la organización de los colegios electorales.

«Tenemos que hacer muchas mejorar. No creo que esto sea correcto. De media, tenemos un retraso de dos horas y media. He escuchado que las votaciones todavía no han empezado en algunos centros», señaló el líder opositor en Lumley, al oeste de Freetown, después de emitir sus votos.

Las autoridades esperan que unos 3,4 millones de sierraleoneses -de una población de 8,5 millones de habitantes- voten en los más de 3.630 colegios electorales repartidos por todo el país

EFE