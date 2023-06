Aseguran que retiro de Rausseo no significa que se desconozcan comicios

CARACAS.- El economista Agustín Berrios, miembro del equipo político del comando de campaña de Benjamín Rausseo, comentó que la decisión de no participar en las primarias opositoras no representa el desconocimiento de los posibles resultados en las mismas.

Enfatizó que el dirigente político persistirá en su candidatura independiente y en plantear propuestas concretas a la ciudadanía en diversas áreas.

«Aquí la causa de la libertad, democracia y el cambio político que reclamamos solo será posible el día que esos barrios populares transformen sus jefes con votos. Ese es el mensaje de Benjamín. Ojalá esas primarias se realicen bien; no vamos hablar mal de ella; nos ponemos al margen y no contra ella. Igualmente, nos van a lanzar basura, estemos o no estemos»; expresó.

Lea también: Benjamín Rausseo no va a primarias y será candidato independiente

Asimismo, Berrios consideró que las «maniobras del gobierno» de limitar este proceso y los «ataques de otros»; conllevaron a que se declinara esta candidatura en este proceso y se anunciará la nominación independiente.

«Las maniobras del gobierno y los ataques de otros, resta esa posibilidad de unas grandes primarias que pudiesen ser un gran ensayo de elecciones presidenciales (…) cambió la naturaleza, las razones y dimensiones»; dijo en entrevista concedida a Vladimir Villegas para Unión Radio.

Este jueves, el candidato presidencial independiente, Benjamín Rausseo, confirmó que no participará en la elección prevista para este 22 de octubre.

Ingrese aquí: Benjamín Rausseo reprochó agresiones contra Henrique Capriles en Carabobo

Unión Radio