Anuncian próximo lanzamiento de instrumentos de oferta pública para apalancar sector agrícola

CARACAS.- Ibellise Suárez, gerente general de Bolpriaven, Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, señaló que todavía son tímidas las operaciones que se hacen a través de la bolsa agrícola para poder hablar de “precios marcadores”.

Precisó que la lista de productos más transados en la bolsa agrícola que están dando precios referenciales en los rubros son “trigo, arroz, caña de azúcar, ganado porcino, alimentos balanceados para animales, soya, maíz, café, aceite de palma, pollo”.

Destacó que esos precios referenciales han rebajado la tensión entre los agentes de los mercados porque “son públicos y todos los días se publican a través de la página web”.

Añadió que estos boletines brindan referencia exacta de los precios para el que quiera comprar o vender los ve en los boletines de las bolsas.

“Los precios referenciales son importantes a la hora de comprar o vender”, ratificó en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Mas Dos de Unión Radio.

Agregó que para que estos precios se conviertan en verdaderos marcadores “cuando se logre mayor profundidad en los mercados y confíen en las bolsas agrarias”.

“Tratar de que el sector se sienta más confiado a transar a través de la bolsa”, subrayó.

Afirmo que se está trabajando en la introducción de nuevos instrumentos pero recuerda que el gran escollo es la falta de financiamiento en el país.

Anuncio que conjuntamente con Sunabal “estamos prácticamente a semanas de salir con nuevos instrumentos de oferta pública con un rendimiento de entre12 y 18%”.

Combustible y lluvias

Asimismo, alertó ante la perdida de cosechas debido a la escasez de combustible “y no poder trasladarlas los sitios de consumo”, lo que afectaría los precios.

No obstante, aclaró que la bolsa agrícola es un mercado mayorista y no trabajamos con productos no perecederos, no hay un impacto inmediato sobre estas problemáticas pero nos vemos sensibilizados con todo, no solo por la falta de combustible sino también por el exceso de lluvias”.

