Renovación total del CNE es «una variante de la política venezolana»

CARACAS.- El experto electoral y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Humberto Castillo, consideró como “una variante de la política venezolana” la renovación completa del ente electoral.

“La ley no es explícita. Simplemente el artículo 14 (de la Ley Orgánica del Poder Electoral) dice que el CNE no puede funcionar con la ausencia de tres de sus rectores que es lo que ocurrió. Si eso da lugar a una reestructuración completa es un problema de decisión política dentro del marco de los resquicios que da a lugar porque la ley no es precisa en ese sentido”, explicó.

Castillo indicó al programa A Tiempo de Unión Radio que esta situación puede ser una oportunidad de organización política dentro de la oposición.

“Yo creo que esto puede ser un elemento, si la Comisión Nacional de Primarias (CNP) se mueve acertadamente, para que los factores políticos se organicen, activen y participen. Esa va a ser la primera demostración de que están en condiciones de ir a un evento electoral con posibilidades exitosas”, aseguró.

Castillo insistió en que el sistema electoral venezolano es muy eficiente y transparente.

“Ha demostrado que es casi imposible la posibilidad de fraude o torcer la voluntad del electoral. Creo que ese es uno de los elementos que debe empezar a superar la oposición, empezar a creer de verdad que su voto se contará efectivamente”, añadió.

Yanuacelis Aure/ Unión Radio