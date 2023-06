CARACAS.- Un total de 238 turistas de Trinidad y Tobago llegaron a la isla venezolana de Margarita, ubicada en el sureste del mar Caribe, como parte de la reactivación de la ruta aérea tipo chárter que conecta a ambos países desde principios de abril, informó este viernes la viceministra de Turismo Internacional, Leticia Gómez.

«El Aeropuerto Internacional Santiago Mariño recibió dos vuelos de la operación chárter Puerto España-Porlamar, en los cuales arribaron un total de 238 pasajeros. Esta iniciativa comercial, que se enmarca dentro de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Turismo», indicó la funcionario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, dijo que desde principios de abril hasta la fecha la isla de Margarita ha recibido a un total de 425 visitantes provenientes de Trinidad y Tobago.

El pasado 5 de abril, el ministro de Turismo, Alí Padrón, anunció la reactivación de este ruta aérea tipo chárter, luego de ocho años paralizada.

«Semanalmente estaremos recibiendo vuelos directos desde Trinidad y Tobago, ese es un turismo de compra, así como el de turistas que vienen de Cuba», explicó entonces.

A Margarita también han llegado miles de turistas rusos y cubanos en el último año y se espera que visiten la isla viajeros polacos gracias a un acuerdo de cooperación que firmaron Venezuela y Polonia el pasado enero, según este ministerio.

Además, 144 turistas de la ciudad colombiana de Cali llegaron a la isla venezolana el pasado 10 de junio, en el primer vuelo chárter de esta ruta que tendrá un vuelo semanal, según informó Padrón.

Margarita recibió, a principios de 2023, el primer crucero procedente de Europa en 15 años, el buque alemán Amadea, que arribó con casi 500 turistas de países como España, Alemania y Francia, de acuerdo con el Ejecutivo.

EFE

