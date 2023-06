CARACAS.- El director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, comentó que la decisión que tomaron algunos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), de poner sus cargos a la orden, pudiese permitir que algunos se queden.

Sin embargo, consdieró que hay algunas piezas clave que no se han movido, porque cree que continúen por parte del oficialismo.

«Esa figura de poner el cargo a la orden para mover las piezas, podría significar que va a venir gente nueva, van a sacar algunos de los que están ahí y esas piezas claves puedan permanecer»; dijo.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, Lander comentó que en los próximos días el CNE debería seguir trabajando en la organización de las elecciones presidenciales como lo ha venido haciendo.

«El trabajo rutinario del CNE debe continuar como hasta ahora (…) el ente está sometido a una situación donde no puede resolver un problema conflictivo, porque si se somete a votación alguna cosa en la que los cuatro rectores no estén de acuerdo, y estén dos a dos, no se resolvería el asunto»; acotó.

Agregó también que la modernización del Registro Electoral es un elemento importante y una deuda con la ciudadanía.

Unión Radio