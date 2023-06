Nueve heridos dejó tiroteo en una ceremonia de graduación escolar en EEUU

WASHINGTON.- Nueve personas resultaron heridas este martes, dos de ellas de gravedad, en un tiroteo durante una ceremonia de graduación en una escuela de secundaria en Virginia (EEUU).

Siete de las nueve víctimas fueron encontradas con heridas de bala y trasladadas posteriormente a un hospital local, según informó el jefe interino de la policía de Richmond, la capital del estado, Rick Edwards, en una rueda de prensa.

Dos individuos ya fueron arrestados en conexión con el ataque, subrayó Edwards y agregó que la investigación sobre lo sucedido se encuentra aún en una «etapa preliminar» pero que ya no hay ninguna «amenaza» activa contra la comunidad.

Varios agentes de policía que se encontraban dentro del recinto donde se celebraba la graduación reportaron haber oído ruidos de balas sobre las 17.30 pm hora local (22.30 GMT), explicó el agente.

Estos oficiales pidieron refuerzos, que acudieron posteriormente al lugar de los hechos, donde encontraron a los heridos, entre los cuales estaban las dos personas que ahora se encuentran en estado crítico.

El alcalde de Richmond, Levar Stoney, ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias durante la misma rueda de prensa y señaló que el ataque no solo fue «trágico» sino también «traumático» para quienes estaba presentes al haber sido durante una ceremonia de graduación.

«Lo que me viene a la mente es preguntar, ¿ya nada es sagrado?», expresó el alcalde.

Richmond Mayor Levar Stoney called the shooting both tragic and traumatic.



"Children were involved here… this is their graduation day," Stoney said. "The question that comes to my mind right now is, is nothing sacred any longer? Is nothing sacred any longer?" pic.twitter.com/iHwySCDj1M