CARACAS.- El exembajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, sigue causando polémica en las redes sociales.

En su más reciente tweet, Benedetti manifestó dejarse llevar por la rabia y algunos tragos de más y acusó al presidente Gustavo Petro de no estar satisfecho con el trabajo que le encomendó hacer.

«He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago«,dijo escribió Benedetti.

He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

En los audios filtrados en los que maltrata a Laura Sarabia, hace alusión a una presunta corrupción en la campaña del presidente Petro y acusó de ladrones a dos exministros.

Unión Radio