Reportaron desbordamientos de ríos en Guárico por las lluvias

CARACAS.- Las lluvias de las últimas 48 horas en el estado Guárico causaron varias afectaciones en la entidad.

En San Juan de los Morros, la vivienda de un señor en el sector La Morera se vio inundada por el colapso en el sistema de aguas servidas.

El habitante afectado David Carrizal contó que la vivienda se inundó de agua.

“Se me llenó todo esto (de agua). Como a las 12:00 am cuando paré, no me podía bajar de la cama”, agregó.

Las zonas rurales de Parapara y el caserío Aguafría se encuentran sin energía eléctrica desde hace más de 12 horas. Además se encuentran en riesgo por la crecida del río Paya.

El productor agropecuario recordó que el año pasado, ese mismo río se desbordó y causó estragos.

“Acabó con algunas viviendas: propiedades de cerca con animales , ovejas y gallinas”, añadió.

Por otro lado, en Altagracia de Orituco también se registró el desbordamiento del río Macaira.

Yanuacelis Aure/ Unión Radio