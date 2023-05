Moscú denuncia nuevas incursiones de drones a dos regiones rusas

Moscú, 31 may (EFE).- Cerca de una decena de drones incursionaron este miércoles en el espacio aéreo de las regiones rusas de Briansk y Krasnodar, próximas a Ucrania, sin causar víctimas, informaron las autoridades locales.

Uno de los aparatos no tripulados cayó en el territorio de una refinería ubicada en Kubán, en la región sureña de Krasnodar, sin provocar daños a la instalación, informó el gabinete de emergencia de la región.

«Debido a la caída, el aparato se destruyó, la infraestructura de la planta no sufrió daños y no hubo incendios», dice un comunicado publicado en Telegram.

Se trata de la segunda vez en un día que los drones atacan las refinerías de la región de Krasnodar, pues anoche el gabinete de emergencia de la región informó de otro incidente similar en la instalación ubicada cerca de la aldea Afipski.

Mientras, en Briansk, región fronteriza con Ucrania, «cerca de diez drones» intentaron atacar el distrito de Klímovski, según servicios de emergencias locales, citados por la agencia RIA Nóvosti.

Los aparatos fueron derribados o interceptados por equipos de lucha radioelectrónica, precisa la fuente. EFE

