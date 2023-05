BOGOTÁ.- Este lunes, el presidente Gustavo Petro sugirió que los fallos judiciales que afectan a miembros de su partido, el Pacto Histórico, forman parte de un supuesto « golpe blando » en su contra, afirmaciones que fueron duramente cuestionadas por el fiscal general, Francisco Barbosa.

En diálogo con Ricardo Ospina, el fiscal general calificó a Petro como un irresponsable y destacó que con ese tipo de declaraciones el primer mandatario falta a la dignidad en el desempeño de su cargo presidencial.

Asimismo, respaldó completamente las acciones del Consejo de Estado y enfatizó que esta institución actúa de acuerdo con las normas jurídicas, al igual que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

“Creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad y no lo ha asumido con dignidad porque es que uno no ataca a la Rama Judicial del poder público. Respaldo completo al Consejo de Estado, que no actúa políticamente, actúa conforme a las normas jurídicas, como lo hace la Corte Suprema de Justicia, como lo hace la Corte Constitucional”, dijo el fiscal.

El fiscal general también recordó la importancia histórica del Consejo de Estado, fundado en 1910, y afirmó que Petro ha olvidado estos detalles. Asimismo, consideró que las acusaciones de un «golpe blando» por parte del presidente son un completo abuso e irresponsabilidad y destacó la necesidad de que Petro comprenda su papel y el de las demás instituciones judiciales.

“Me parece verdaderamente un completo abuso y una irresponsabilidad del presidente de la República venir a hablar de que ahora la Rama Judicial del poder público, en casa del Consejo de Estado, está planteando un golpe blando contra las instituciones”, dijo.

NP/Unión Radio