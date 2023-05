Comunidad internacional felicita a Erdogan y se abre a cooperar

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La comunidad internacional ha felicitado a Recep Tayyip Erdogan por su reelección como presidente de Turquía y expresa su disposición a cooperar con el mandatario.

En la segunda vuelta, con el 99,5 de los votos escrutados, Erdogan obtuvo el 52,1 % de los votos mientras que su rival, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, logró el 47,9 %, según las autoridades electorales turcas.

De este modo Erdogan tendrá un nuevo mandato de cinco años al frente del Estado turco.

LA UE QUIERE PROFUNDIZAR LA RELACIÓN

Los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Chales Michel y Ursula von der Leyen, respectivamente, felicitaron a Recep Tayyip Erdogan por ser reelegido en la segunda vuelta de las presidenciales turcas, y mostraron su esperanza en seguir «construyendo» y «profundizando» la relación entre la Unión Europea (UE) y Turquía.

«Felicitaciones Recep Tayyip Erdogan por su reelección como presidente de Turquía. Espero volver a trabajar con usted para profundizar las relaciones entre la UE y Turquía en los años venideros», dijo durante la noche Michel en su cuenta oficial en Twitter.

También Von der Leyen expresó en la misma red social su felicitación a Erdogan por ganar las elecciones y «manifestó su esperanza en «continuar construyendo la relación UE-Turquía».

CHINA CONFÍA EN QUE ERDOGAN IMPULSE EL DESARROLLO

«China expresa su felicitación al presidente Erdogan por su reelección», comentó hoy la portavoz de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa. «Apoyamos que Turquía tome un camino de desarrollo que se adecue a sus condiciones nacionales y esperamos que el país alcance nuevos logros en su desarrollo bajo el liderazgo de Erdogan», agregó.

Mao aseguró que Pekín otorga «gran importancia» a sus relaciones con Ankara y que, «en los años recientes, bajo la guía de los dos jefes de Estado, los dos países han alcanzado una cooperación fructífera en varios campos, beneficiando a ambos pueblos».

PUTIN SUBRAYA EL APOYO POPULAR

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó que la reelección de Erdogan es una prueba del apoyo popular a sus políticas, en un mensaje publicado en la página web del Kremlim.

Subrayó en especial la contribución personal de Erdogan al fortalecimiento de las relaciones amistosas ruso-turcas y de la cooperación de beneficio mutuo en diversas áreas.

«Me gustaría confirmar nuestra disposición a continuar nuestro diálogo constructivo sobre temas de actualidad en la agenda bilateral, regional e internacional», añadió el jefe del Kremlin.

AMÉRICA A FAVOR DE REFORZAR LA COOPERACIÓN

Desde América, el presidente venezolano Nicolás Maduro, felicito vía Twitter a su homólogo turco Erdogan. «Felicitamos al pueblo turco por esta victoria, deseando seguir trabajando unidos por construir el nuevo mundo. ¡Viva Türkiye!».

Asimismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, transmitió a Erdogan sus deseos de «éxitos en sus funciones» y le reiteró su voluntad de «continuar impulsando los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países».

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió este domingo consolidar la cooperación entre su país y Turquía, ya existente en ámbitos como satélites, medicina nuclear y minería.

Y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Erdogan por su reelección como jefe de Estado y le ofreció la cooperación de Brasil en la lucha por la paz mundial y el combate al hambre.

