Borrell valora como «necesario» y «oportuno» su viaje oficial a Cuba

LA HABANA.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó este sábado como «necesario» y «oportuno» su viaje de cuatro días a Cuba que concluye hoy.



En declaraciones a la prensa, Borrell subrayó que su visita es una «obligación institucional» que se enmarca dentro del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba (ADPC) -vigente desde 2017- y que cobra mayor valor por «el contexto geopolítico» de la invasión rusa a Ucrania.



El diplomático europeo hizo hincapié en que Rusia, aliado político de la isla, «está diseminando su mensaje acerca de cómo hay que interpretar las causas y las consecuencias de la guerra en Ucrania». Y que esto ocurre «en particular en Cuba».



Desde el inicio de la guerra, el Gobierno insular y sus medios estatales han evitado hablar de una invasión a Ucrania y han suscrito la idea de que EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) jugaron un rol importante que motivó al inicio de la guerra y su prolongación.



En su discurso tras concluir el tercer consejo conjunto UE-Cuba, Borrell aseguró que «cualquiera que sea la forma en la que se analice esta guerra, está claro que hay un agresor y un agredido. Que Ucrania es una víctima y Rusia es el agresor».



El alto representante recordó que hace unos días La Habana fue sede de un foro empresarial con decenas de empresas del país euroasiático y que concluyó con la firma de varios documentos y el compromiso de aumentar la presencia financiera y económica de Moscú en la isla.



Para Borrell, Cuba tiene «un papel geopolítico importante» y dio importancia al hecho de que actualmente preside al Grupo de los 77 y China (G77).



PROTESTAS DEL 11J



El alto representante destacó que la situación de derechos humanos dentro del país caribeño, y sobre todo las detenciones y sentencias contra los manifestantes que formaron parte de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), sigue siendo un asunto que le «sigue preocupando» a la UE.



El próximo noviembre el representante especial de la UE para los derechos humanos, Eamon Gilmore, visitará la isla para dar seguimiento a la situación de los sentenciados por el 11J.



Según organizaciones como Justicia 11J y Cubalex, miles de personas fueron arrestadas tras las manifestaciones y unas 700 han sido sancionadas hasta el momento, en algunos casos con hasta 30 años de cárcel.

EFE





