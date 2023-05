EnFotos El adiós a la reina del Rock’n Roll

CARACAS.-Anna Mae Bullock era su nombre original, pero el mundo la conoció como Tina Turner, nació el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tenesse. En 2013 renunció a la nacionalidad estadounidense y adquirió la suiza.



Una artista enérgica y versátil a lo largo de su carrera musical. No solo fue cantante, también compositora, además de bailarina y actriz.



Vendió más de 200 millones de álbumes en todo el mundo. Con sus canciones estuvo en los primeros lugares de la lista Billboard y fue merecedora de 8 premios Grammy.



Tina Turner fue una de las principales y mayores componentes de rock and roll, siendo considerada como la «Reina del Rock».



En su autobiografía llamada «I, Tina», reveló que fue víctima de violencia doméstica durante su matrimonio con Ike Turner.



Como solista, su álbum Private Dancer de 1984, la lanzó al estrellato.



Canciones de la época como «What’s Love Got to Do with It», «Let’s Stay Together», «We Don’t Need Another Hero» y «The Best» lograron el éxito a nivel internacional.



Su propia vida fue llevada al cine en 1993, siendo personificada por Angela Bassett.

En 1999 publicó su último álbum de estudio Twenty Four Seven y en 2004 el exitoso recopilatorio All the Best.



Quienes la adoraban esperaban con ansias sus conciertos para ver una puesta en escena única, con sus estrafalarios atuendos, sus bien torneadas piernas y su poderosa voz.



Turner tuvo un Record Guinness al ser la única solista en llenar por completo el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con más de ciento ochenta mil personas en una sola noche.



Hizo colaboraciones con Michel Jackson, Eric Clapton, Phil Collins, David Bowie, Bryan Adams, Beyonce, entre tantos famosos.



Se retiró de los escenarios en 2013 a la edad de 73 años después de una carrera musical de más de cinco décadas.



Tina Turner parecía inagotable, parecía eterna, pero hoy, diez años después de su retiro, la muerte se la arrebató al mundo musical.



Unión Radio