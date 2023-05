CARACAS.- La candidata a decana de la facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) por la plancha “Somos Cambio para Todos”, Sol Cristina Del Valle, informó que durante la campaña han realizado foros y debates entre las facultades y los candidatos a decanos. »Hemos estado conversando con los estudiantes, los empleados y obreros porque hay mucha desinformación”, agregó.

Del Valle aseguró en entrevista con el programa Al Instante de Unión Radio que, de resultar electa, dará lo máximo para mejorar las condiciones de la universidad.

“Buscaré y hablaré con quien tenga que hablar para que las cosas se mejoren y arreglar la infraestructura que hace falta. Tocaré puertas, lo más que puede suceder y lo más que puede suceder es que no me den el dinero, entonces buscaré que me lo den”, añadió.

Asimismo, informó que en la facultad de Odontología quiere reactivar algunos centros que quedaron paralizados después de la pandemia.

“Como el Centro de Atención a Pacientes de Enfermedades Infectocontagiosas (CAPEI), el cual es un centro líder en Venezuela. El Centro de Atención a Pacientes con Discapacidad también lo vamos a reactivar”, agregó.

Yanuacelis Aure/ Unión Radio