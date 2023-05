CARACAS.- Tiziana Polesel, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios –Consecomercio-, detalló que la contracción del consumo se extendió durante todo el primer cuatrimestre del 2023.

“Se mantiene ese negativo que veníamos reportando desde diciembre. La fuerte contracción empezó en diciembre cuando las ventas fueron inferiores en términos de unidades al año anterior”, resaltó.

Recordó que enero fue realmente preocupante porque el porcentaje rondó 35 % menos en ventas. “La verdad que aun seguimos en negativo lamentablemente, aunque se reporte cierta mejoría el mes pasado, seguimos en ventas inferiores que en 2022”.

En el programa 2+2 moderado por Ginette González y Andrés Rojas en Unión Radio, insistió en que hay mucha preocupación dentro del sector porque muchos comerciantes invirtieron viendo el comportamiento de 2022. “Inversiones con recursos propios para los inventarios y eso no se ha movido como se esperaba”.

Advirtió que “días emblemáticos como Carnavales, Semana Santa y Día de la Madre las ventas tampoco repuntaron por las razones evidentes como la inflación, el tipo de cambio, depreciación del ingreso, “pero realmente la situación en este momento de combustible de energía eléctrica esta agravando las cosas además el tema fiscal”.

Advirtió que estos “elementos todos juntos están generando muchísima preocupación en el sector comercio”.

Polesel reiteró que en Caracas no se percibe la verdadera gravedad de la situación al no ver “el tamaño de las colas para poder abastecer combustible y la situación incluso de desesperación de la gente, estamos hablando de trabajadores que no pueden llegar a sus trabajos, establecimientos que pierden mercancía y hogares con aparatos dañados (…) el tema de electricidad también es de DDHH”.

Agregó que, si a eso se suma enfrentar aumentos frecuentes en las tasas de impuestos, los comerciantes están muy preocupados.

Señaló que los representantes del gobierno aseguran que el segundo semestre será mejor “y eso es lo que quisiéramos y estamos trabajando para eso tratando de mejorar la competitividad y reducir costos donde sea posible, pero en este momento se suman muchos problemas”.

Alertó sobre la informalidad que ha surgido en el servicio funerario “algo gravísimo” al ofrecer alrededor de los hospitales preparar los cadáveres en camionetas “algo que va en contra de cualquier sanitaria incluso de la dignidad humana”.

Recomienda para evitar la informalidad racionalizar los costos de los impuestos y subsanar la ausencia de créditos que son los que permiten al emprendedor crecer.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio