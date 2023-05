Análisis: Cristina Fernández se desmarca de las presidenciales

CARACAS.- El periodista, Néstor Piccone, comentó que un sector de Argentina está alentando una posible candidatura de Cristina Fernández en las elecciones presidenciales; pese a que la exmandataria rechazó en recientes declaraciones esta decisión.

«La gente que sigue a Cristina quiere que ella sea presidente (…) hay muchos sectores que siguen agitando eso, a pesar de que ella dijo recientemente que no será candidata. Ella es la única que podría hacer una síntesis entre los sectores más liberales del peronismo, derecha, sindicales y revolucionarios; expresó.

Lea también: Análisis: Venezuela y Colombia persisten en la paz fronteriza

En entrevista concedida a Anahí Arizmendi para Unión Radio, Piccone comentó que las encuestas arrojan que si la exjefa de Estado se mide en estos comicios, tendría el 30% de los votos de los argentinos; mientras que los demás candidatos poseen un 10% de intención de voto.

«Aquí no hay una sucesión de Chávez-Maduro como fue en Venezuela; porque esto aquí no existe. Esto se intentó con Alberto Fernández estando ella y no funcionó como gobierno ¿Qué puede pasar? eso es un final abierto», agregó.

Cristina Fernández también sostuvo en entrevista para medios argentinos, que en la actualidad la política se hace en los grupos de medios de comunicación y en los tribunales.

Ingrese aquí: Cristina Fernández de Kirchner reitera que no será candidata y afirma que “lo importante” es que el peronismo entre en el balotaje

Unión Radio