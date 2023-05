Denuncian inseguridad en urbanización al este de Barquisimeto

CARACAS.- Los vecinos de la urbanización del este de Barquisimeto, estado Lara, denunciaron el problema de inseguridad en la zona.

Los residentes aseguraron que los hurtos ocurren tanto en el día como en la noche en las residencias, así como también los establecimientos comerciales.

La representante del consejo comunal, Mariely Tamayo, afirmó que van nueva locales comerciales que fueron víctimas de robo.

«Se meten y nos sacan las baterías, cauchos y tienen parte de los vecinos afectados por los robos en comercios», contó.

Luisa Sigala, una de las entrevistadas que ha sido víctima de la delincuencia, relató que la han atracado al menos unas 10 veces. Sin embargo, los funcionarios policiales no cuentan con el suministro de gasolina para realizar el patrullaje.

«La gente que me visitó de la policía estatal me dijo que les dan gasolina un día sí y un día no, 15 litros. El muchacho me dijo: ‘Mire, señora, yo estoy de acuerdo con patrullar de noche, pero ¿cómo patrullamos con 15 litros de gasolina?'», explicó.

Asimismo, el sector también cuenta con colegios en donde los directivos afirman haber tenido problemas con la inseguridad.

«Los motorizados llegan al estacionamiento y atracan a los representantes mientras están retirando a los niños de la institución», señaló la docente Dairu Medina.

Los afectados presentaron sus denuncias ante los organismos de seguridad de Barquismeto, pero por el momento no han recibido respuesta.

Yanuacelis Aure/ Unión Radio