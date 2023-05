CARACAS.-La periodista, asesora de lactancia materna, fundadora y presidenta de la ONG Máster Mamá Venezuela, Rita Di Matta, confesó que este proyecto dedicado a las madres fue inspirado en sus tres hijos con quienes ha aprendido mucho sobre este rol.

«Una noche no podía dormir, porque saltaban, brincaban en la cama y yo decía, no les quiero gritar, no les quiero pegar, estoy cansanda de un día extenuante de trabajo y tenía que hacer algo», recordó Di Matta.

Fue entonces el momento propicio para crear Máster Mamá Venezuela, una plataforma digital llena de recomendaciones, asesoramiento y experiencias en las que las madres pueden identificar y también aprender a llevar cada etapa de ser madre.

«No existe un manual para ser madres, pero sí podemos aprender juntas. Allí entrevisto a especialistas, pediatras, psicólogas, terapeutas, asesoras de lactancia materna», comentó.

Foto: cortesía UR

Por otra parte, consideró que se debe romper paradigmas en cuanto a la educación que tuvieron los padres en casa, siempre y cuando haya respeto, paciencia y amor todo será posible.

Consideró, en una entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio, que la solidaridad entre las mamás es fundamental para crecer un poco más sobre este temas.

«Si usted tiene alguna duda, venga con nosotros. Encontrarás actividades, un grupo de apoyo que está a la vanguardia de tus necesidades, estamos haciendo jornadas especiales, entre otros», mencionó.

Sinaid Garcés/Unión Radio