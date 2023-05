CRACOVIA. – El Ejército y la policía de Polonia retomaron este lunes la búsqueda del objeto que entró en el espacio aéreo polaco el viernes por la noche desde Bielorrusia y que se sospecha puede ser un globo espía.

En un comunicado hecho público este lunes, el portavoz de Defensa polaco, Witold Sura, informó de que «50 soldados de la 8ª Brigada de Defensa Territorial de Pomerania» (oeste) y otros tantos policías de la región retomaron esta mañana las labores de rastreo en busca de los restos del aparato.

Operaciones similares tienen lugar en un punto cercano de la región de Masuria (norte), mientras que el Gobierno polaco ha enviado mensajes de alerta a los teléfonos móviles de los habitantes de las poblaciones cercanas para pedirles que «si encuentran cualquier objeto extraño, lo notifiquen a la comisaría más cercana».

Según el Centro de Operaciones Aéreas polaco, en la madrugada del viernes al sábado se detectó la aparición de un objeto que volaba a baja altura y a poca velocidad, después de penetrar en el espacio aéreo de Polonia desde Bielorrusia.

Cuando se perdió el rastro del objeto en un punto situado a unos 150 kilómetros de la capital polaca, dos cazas de combate Mig-29 primero, y después dos F-16, despegaron para tratar de localizarlo, sin éxito.

Este incidente se produce solo unos días después de que se descubriesen los restos de un misil ruso que supuestamente cayó en diciembre de 2022 en las cercanías de Bydgoszcz (oeste), tras atravesar más de 400 kilómetros de territorio polaco a baja altitud y a unos 800 kilómetros por hora.

La investigación sobre este otro hallazgo, de la que no se han revelado detalles oficiales hasta ahora, ha provocado críticas contra el ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak, por no haber hecho públicos detalles sobre el incidente y no alertar a la población civil sobre sus posibles peligros.

En declaraciones del pasado viernes, Blaszczak aseguró que «la cadena de mando funcionó correctamente hasta el nivel de oficial», pero culpó al general Tomasz Piotrowski, responsable del mando operacional del Ejército de «no haber cumplido con su deber» por no haberle informado de manera rápida y exhaustiva.

Según el ministro, no recibió ningún informe sobre violación alguna del espacio aéreo polaco, y la decisión de suspender las operaciones de búsqueda del misil no partieron de su oficina.

Por su parte, el general Piotrowski remitió un comunicado a la prensa en el que aseguró que «por el bien nacional y para no beneficiar la narrativa del enemigo» no iba a añadir declaraciones a la polémica generada.

EFE