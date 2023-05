Embajadora de EEUU le dice a inmigrantes hondureños «no intenten el viaje sin documentos»

Tegucigalpa.- La embajadora de EEUU en Tegucigalpa, Laura Dogu, le dijo este jueves a los inmigrantes hondureños que quieren irse a su país, que no lo intenten si no llevan documentos.

«No intenten el viaje sin documentos. No confíen en los coyotes (traficantes de personas), la frontera de los Estados Unidos no está abierta y los cambios anunciados sobre el Título 42 no cambiarán esto», enfatizó Dogu en una videoconferencia.

Agregó que su país está comprometido a hacer cumplir sus leyes fronterizas, ampliar las vías para la migración legal y apoyar la prosperidad, la seguridad y la democracia del pueblo hondureño.

La diplomática subrayó que se ha hablado mucho de cambios en algo que se llama el Título 42, un reglamento de la ley estadounidense que se ha utilizado durante la pandemia de la covid-19.

Eso ha causado mucha confusión, pero se seguirá expulsando a las personas si intentan entrar a EE.UU. sin permiso, señaló Dogu.

«El cambio es solo el motivo para la expulsión; pero sin duda alguna, las expulsiones de personas sin documentos continuarán», recalcó.

