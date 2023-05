Encuesta de ORC Consultores arroja que 32% de los inscritos en RE tiene intención de participar en la primaria

CARACAS.-El director de ORC Consultores, Oswaldo Ramírez, informó que cerca de 32 % de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral (RE) tiene intención de participar en las primarias de la oposición.

De acuerdo con el más reciente sondeo realizado por ORC Consultores, se evidenció que «parte de la población auto-definida opositora» se podía reconectar con la política.

«Lo que estamos encontrando es que la reconexión de la gente está enfocada inicialmente en candidaturas fuera de la Plataforma Unitaria», dijo.

El sondeo arrojó que el 39,7 % podría votar por María Corina Machado, 29,8 % por Benjamin Rausseo, 11,3 % por Henrique Capriles Radonski.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, afirmó que hay otros nombres de dirigentes políticos que los porcentajes se ubican por debajo de un 3 %.

«Esto es potencial, no es solo lo auto-definidos opositores. Este grupo incluye a personas no alineadas que el potencial de participación es bastante bajo», y a personas que no apoyan a ningún partido político.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio