Canciller de Panamá viajará a Estados Unidos para hablar sobre migración

CIUDAD DE PANAMÁ.- Una misión oficial del Gobierno de Panamá, liderada por la canciller Janaina Tewaney, viajará el lunes a Washington (EEUU) para tratar asuntos migratorios y comerciales, informó este domingo el ministerio panameño de Relaciones Exteriores.

La delegación, que llegará mañana a EEUU y estará hasta el próximo miércoles, está compuesta por el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro, y el de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega, y de Migración, Samira Gozaine, y el embajador de Panamá en EEUU, Ramón Martínez.

La misión panameña se reunirá ese lunes con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la general del Comando Sur, Laura Richardson. También, aparte, con el senador Christopher Murphy, según la información oficial.

Ese mismo día, participarán en una «mesa redonda» sobre migración con organizaciones como Wilson Center, Center for Democracy in the Americas, The Heritage Foundation, U.S. Immigration Policy Program, Americas Program, Adrienne Arsht Latin American Center of the Atlantic Council y el Council of the Americas.

El martes, se encontrarán con la secretaria de Comercio de EEUU, Gina Marie Raimondo, la secretaria adjunta para Asuntos Globales del Tesoro, Anna Morris, y con la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, a «fin de revisar asuntos comerciales y económicos«, resalta la misiva.

El miércoles se reunirán con Joaquín Castro de la Cámara de Representantes y con el Senador por el Estado de la Florida, Marco Rubio.

La cancillería panameña detalló que ese mismo miércoles Tewaney viajará a Guatemala para participar en la 28 Reunión Ordinaria el Consejo de Ministros y la Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Este año, más de 127.000 migrantes irregulares cruzaron la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en su camino hacia EE.UU., un número 6 veces superior al mismo lapso del 2022, que cerró con la cifra histórica de más de 248.000 migrantes.

El próximo 11 de mayo, EEUU pondrá fin a la emergencia sanitaria por la covid-19, lo que implicará el levantamiento del Título 42, utilizado desde el mandato de Donald Trump (2017-2021) para las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera con la excusa de la pandemia. Se espera un aumento de las llegadas de migrantes de distintos países de la región a la frontera con México.

Lea también:

EFE