CARACAS.- Zona de Encuentro surgió como una plataforma de chavistas y opositores que apoyan la candidatura de Benjamín Rausseo.

«Benjamín Rausseo logró despertar el orgullo y la esperanza del ciudadano venezolano», afirman en un documento publicado por la plataforma de profesionales Zona de Encuentro

«Una oposición dividida, debilitada y enfrentada no puede con esta misión y el desgastado y bloqueado gobierno de Maduro tampoco puede producir las necesarias rectificaciones y los cambios», añaden.

Asimismo el documento manifestó que el conocido Conde tiene un discurso inclusivo, amplio y nacionalista capaz de integrar a personas anteriormente confrontadas para sanar a Venezuela, reconciliarla y recuperar su economía.

«Los candidatos del G-4 no despegan, Capriles y Rosales se estancaron y no levantan pasión política y del lado de la oposición moderada de la Alianza Democrática, no se ve a nadie que de la talla y cale en la aceptación popular», continúa Zona de Encuentro.

