BRASILIA.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, objeto este miércoles de una operación policial por presuntos fraudes con certificados de la vacuna anticovid, negó enfáticamente esa posibilidad y reiteró que no se inmunizó contra el virus.

«Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso»; declaró a periodistas frente a su residencia en Brasilia, después de que fuera registrada por la Policía Federal.

«No tomé la vacuna y fue una decisión mía», insistió Bolsonaro, quien mientras estuvo en el poder (2019-2022) fue uno de los líderes mundiales que más negaron la gravedad de la pandemia y hasta mantuvo unas permanentes y duras campañas contra la vacunación.

El líder de la ultraderecha brasileña sostuvo que su hija Laura, de 12 años, tampoco tomó la vacuna y apuntó que quien sí lo hizo fue su esposa, Michelle Bolsonaro, quien fue inmunizada en septiembre de 2021 en Estados Unidos, cuando viajó con su marido, que asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bolsonaro se dijo «sorprendido» por la operación policial, en el marco de la cual fue aprehendido su teléfono móvil personal; y han sido detenidos seis de sus más cercanos colaboradores, que le acompañan desde que estaba en el Gobierno.