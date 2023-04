Digitel aplica criterios de concienciación ambiental, social y de gobernanza corporativa

CARACAS.-Digitel no es ajena a la realidad mundial y a la de muchas otras empresas del sector, que han optado por incorporar a su estrategia los criterios ESG o Environment, Social and Governance por sus siglas en inglés, que se traduce en factores medioambientales, sociales y aspectos de gobernanza y transparencia corporativa; con el objetivo de seleccionar sobre qué activos realizarán inversiones sostenibles, considerando no solo los detalles financieros, sino también los aspectos que pueden incidir en la valoración de la inversión a futuro.

La transformación digital de la operadora ha obligado a robustecer su propuesta de valor para

ampliar las oportunidades de la empresa, con el objetivo de asegurar su crecimiento. Al mismo

tiempo, hay un interés superior por combinar la rentabilidad económica y los riesgos a largo plazo,

en ese sentido, Digitel está enfilando sus iniciativas de acuerdo con los parámetros ESG, porque

reconocen el impacto que estos tienen en el desempeño financiero, la huella ambiental y el

compromiso con la sostenibilidad.

“Desde Digitel estamos dando un paso al frente, pensando más allá de la rentabilidad, entendiendo que cada acción que ejecutamos repercute en nuestro entorno, por ello debemos tomar en cuenta lo importante para cada uno de los integrantes de nuestra cadena de valor. Los criterios ESG nos van a permitir que nuestros modelos de inversión representen un compromiso con nuestros trabajadores, con el país, con el planeta y con las futuras generaciones. Ya hemos dado grandes avances, gracias a los proyectos que ejecutamos a través de Conexión Social Digitel, sin embargo, esta es una visión más amplia que involucra no solo los temas sociales, sino que se adentra en todas las aristas del negocio, en sus procesos y en la soluciones que damos a nuestros clientes, en las relaciones con nuestros proveedores, en nuestro accionar interno y en cómo estamos impactando al medio ambiente” resaltó Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel.

Entre las acciones que la operadora establecerá para el cumplimiento de los criterios destacan:

hacer una reducción en sus emisiones de carbono, seleccionar proveedores sostenibles, promover

una economía circular con un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar,

reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes; ofrecer servicios con un

impacto ambiental positivo y desarrollar programas de inclusión y desarrollo de sus colaboradores.

Digitel se propone crear una estrategia a través del cumplimiento de los criterios ESG, con iniciativas orientadas a abordar las áreas de su actividad sobre las que sus grupos de interés demandan información, aprovechando para ello el potencial transformador de su tecnología y la transparencia, para contribuir a una sociedad más sostenible.

Nota de Prensa