Habitantes de Santa Inés I exigen acceso a servicios públicos

CARACAS.- En el estado Monagas, vecinos del sector San Inés I denuncian que hay más de 2 mil familias que no cuentan con servicios públicos y que con la temporada de lluvias corren el riesgo de sufrir inundaciones en sus viviendas por la falta de aceras y brocales.

«No tenemos servicio de aguas blancas, de aguas negras, el alumbrado es muy poco. El problema más grande que tenemos es la inundación porque no tenemos calles, no tenemos aceras, ni brocales y por eso se nos llenan las calles y por eso se nos mete el agua en las casas«, dijo Teodora Mata, vecina de San Inés I.

Foto: Jhonny Moisés Ulloa/Unión Radio Foto: Jhonny Moisés Ulloa/Unión Radio

Los vecinos señalan que llevan más de 19 años instalados en la comunidad, pero las autoridades no han brindado solución a la problemática.

«Tengo que estar rellenando tanto adentro, como afuera por la cuestión que esto se inunda cuando llueve, no tenemos ningún saneamiento para las aguas negras«, expresó Lisbeth Carrizales, habitante de Santa Inés I.

Foto: Jhonny Moisés Ulloa/Unión Radio

Exigen que sus peticiones sean escuchadas y que se les brinde las condiciones necesarias para vivir cómodamente.

Vinnibelis Castillo/Unión Radio