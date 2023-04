AN aprobará en los próximos días resto de artículos de la Ley de Extinción de Dominio

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Julio García Zerpa, aseguró este viernes que en los próximos días se aprobarán más artículos del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

Resaltó que el Parlamento aprobó en segunda discusión 18 de los 46 artículos que componen el instrumento legal.

Recordó que el primer objetivo de la ley es la «recuperación y captación» de los bienes que sean producto de la corrupción, narcotráfico, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

«Es una ley bien completa», dijo en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

Diputado a la AN, Julio García Zerpa/ Foto: UR

García Zerpa reveló que el artículo seis permite a las autoridades ejecutar acciones contra los delitos que hayan ocurrido antes de su entrada en vigencia.

El instrumento legal permitirá al Estado apropiarse de los bienes de aquellas personas que fueron juzgadas por corrupción y no pueden demostrar su legitimidad.

«El que no la debe no la teme. El que no se está metiendo en hechos de corrupción, que no tiene bienes que no puede demostrar su legitimidad no debiera porqué preocuparse», dijo.

Explicó que en una causa civil el implicado deberá demostrar cómo adquirió los bienes. Asimismo, agregó que se crearán tribunales especiales para abordar las causas.

«No van a ser los tribunales penales quienes conozcan de estas causas», acotó.

El parlamentario precisó que en países como Colombia, Perú, Panamá y Guatemala también tienen vigente una ley contra la Extinción de Dominio.

Lourdes G. Soublette/ Unión Radio