Lavrov: Venezuela es uno de los socios más fiables de Rusia

CARACAS.- El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que pese a la agresión y sanciones del gobierno de los Estados Unidos la Federación rusa respalda al Estado venezolano.

«Apoyamos la postura de los venezolanos y a su economía que está afectada por esas sanciones fuertes, vamos a favorecer para que la economía venezolana se convierta independiente de las sanciones«, expresó al enfatizar que el aporte ruso es «muy útil» para el país.

Lavrov subrayó que Venezuela es uno de los socios más fiables de Rusia, «las relaciones se basan en la cercanía conceptual de enfoques sobre los principales temas de la agenda global«.

Cooperación

Durante una rueda de prensa en la Cancillería venezolana, Lavrov, señaló que los objetivos planteados han sido fructíferos, al tiempo que afirmó que se aprobaron once nuevos documentos de cooperación comercial y petrolera. » vamos a ampliar el ritmo y volumen«.

«Hemos tenido conversaciones sustanciales, vamos a tener encuentros con el presidente y la vicepresidenta venezolana, también vamos a fortalecer mecanismos de cooperación, la comisión de alto nivel es la más importante para nosotros, en ella ya trabajamos«.

Recordó en acelerar los trámites para el intercambio cultural en los próximos años. comentó que en materia deportiva también se busca la participación de los atletas rusos en la región latinoamericana.

«Con Venezuela tenemos una agenda y proyectos, es una cooperación que fortalece las bases de nuestra economía, también tenemos esa relación con Cuba y Nicaragua«.

También el diplomático, respaldó la decisión de los pueblos en solventar las diferencias sin injerencias.

Por su parte su par venezolano, Yván Gil, informó que Venezuela y Rusia tienen más de 300 acuerdos firmados en pro de fortalecer las relaciones diplómaticas y financieras.

«Nos hemos comprometidos a seguir avanzando en el aspecto financiero, petrolero, agrícola, alimentos, invesiones, medicinas, entre otros«,dijo Gil.

Gil afirmó que pese a las sanciones, y aunque no se ha visto un relajamiento de las sanciones el apoyo de países como Rusia y de Asia se ha podido mejorar la economía nacional.

«Venezuela condena las sanciones, Estados Unidos busca hundir nuestra economía, no hay un relajamiento de las sanciones. Hasta que no levanten las sanciones no habrá normalidad en las relaciones».

El diplomático venezolano, dijo que en las próximas semanas en Rusia abordarán temas que contribuyan para que la economía nacional se fortalezca, añadió que se avanza en alternativas.

«Los equipos técnicos del Banco Central de Venezuela y de Rusia y de la plataforma Mir están trabajando para dos áreas: tanto el intercambio de mansajería financiera como para liberarnos del dólar hegemónico como regulador de las transaciones comerciales como para permitir el uso de los medios de pagos como la tarjeta Mir en Venezuela«.

Unión Radio