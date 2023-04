CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las dos décadas que suma de carrera, la cantante española Natalia Jiménez confiesa que a veces le cuesta aceptar su éxito, que la lleva actualmente al tour Antología que recorrerá países como México.

“Debo aceptar que me cuesta aceptar mi éxito a veces”, dijo durante una rueda de prensa en Ciudad de México, donde promociona su reciente gira, que consideró “súper catártica”.

La cantante relató que esto se debe a la situación que vive con su expareja, Daniel Trueba, con quien todavía vive una intensa lucha por la hija que tienen en común y el difícil divorcio que atraviesan.

“Ha sido como la pomada de la campana, como de ‘ay, sí me quiere la gente’ porque, por años, cuando estaba en esa situación, yo me mandaba ese mensaje a mí misma de que yo no valía, que mi carrera se había ido al garete (carajo)”, confesó emocionada.

La intérprete de canciones como “Creo en mí” y “El sol no regresa” señaló que la violencia psicológica que vivió con el padre de su hija; le llevó a no creer en sí misma y en sus cualidades como artista.

Es por ello que, Natalia Jiménez dijo, en esta gira lo más bonito que le ha tocado vivir ha sido “conectar con la gente».

Además, reconoció que la violencia que vivió con su expareja se ha replicado en la industria, en donde el papel de la mujer muchas veces es invisibilizado.

EFE