TAPACHULA.- Cientos de migrantes en la frontera sur de México acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para pedir a los policías que los dejen permanecer en los parques de Tapachula, donde denuncian el acoso de los agentes previo a una protesta masiva.

Este grupo de personas de Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, África, Haití y Cuba, salió en su primera movilización pacífica del Parque de las Etnias, donde están concentrándose previo al «Viacrucis migrante» organizado para el domingo, cuando se espera que miles partan a Ciudad de México.

Los migrantes pidieron que la Policía de Tapachula apoye para evitar cualquier violación a los derechos humanos.

José Contreras, originario del departamento hondureño de Copán, denunció que los oficiales los extorsionan durante revisiones de rutina.

“Fui víctima de uno de los casos, otros muchachos estaban sentados ahí, no sé qué estaban haciendo. El policía llegó y me paró, lo primero que hizo fue llevarse mi billetera con la única plata que tenía, los 200 pesos (unos 10 dólares) que me quedaban”, narró.

Otros de los casos son las familias de migrantes que llegan con niños pequeños y que también son presuntas víctimas de los robos.

EFE