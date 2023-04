Petro plantea indemnizar víctimas del conflicto armado con bonos del emisor

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, planteó este martes la posibilidad de que las casi 10 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia sean indemnizadas con bonos emitidos por el Banco de la República (autoridad monetaria).

«La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos», dijo el jefe del Estado durante su intervención en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

🔴 #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. https://t.co/aOuO159WIm — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 11, 2023

El gobernante colombiano explicó que en el presupuesto anual de Colombia, que es de alrededor de 400 billones de pesos (88.746 millones de dólares de hoy), 2,5 billones de pesos (554,5 millones de dólares) son para indemnizar a las víctimas con lo que esa gestión «tomaría 125 años».

También puede leer: Disidentes de las FARC secuestraron al dragoneante del Instituto Penitenciario de Colombia

«Le estamos diciendo a la sociedad que las víctimas se van a morir primero antes de recibirla», apostilló al decir que buena parte del Presupuesto General de la Nación se utiliza en el pago de la deuda, pensiones, profesores y educación, entre otros rubros.

En esa línea dijo: «De ahí para abajo empezamos a entender que no hay campo fiscal, el Estado colombiano no es capaz de indemnizar (a las víctimas), no tiene la capacidad para indemnizar las víctimas del conflicto».

Petro recalcó que lo que plantea «no es la imposición de un Gobierno porque todos sabemos que el Banco de la República es independiente del Gobierno, sino que debería ser el fruto de un acuerdo nacional».

EFE