CARACAS.- Luego de finalizado el 2022, la distribución de los seguros en Venezuela mostró un desequilibrio en la distribución de las aseguradoras, siendo el sector salud el que más priorizan los venezolanos con el 70%.

La presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, María Del Carmen Bouffard, señaló que la situación se originó tras la llegada de la pandemia por Covid-19; etapa en la que estiman que el sector asegurador llegó a atender a cerca de 80.000 personas en el país.

«Al cierre del 2022, de esa gran torta el 70% es seguros de salud, entonces hay un gran desequilibrio. Seguros de automóviles que estaba en 35% no llegó al 6% (…) Hasta que toda la economía de manera integral no se reactive, eso en toda su potencialidad no se va reflejar en el sector asegurador»; afirmó Bouffard durante una entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio.