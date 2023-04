Estado de emergencia en Arkansas tras paso de tornado

WASHINGTON.- Un fuerte tornado azotó este viernes el estado estadounidense de Arkansas y provocó que más de 88.000 personas perdieran acceso a la electricidad, según muestran los datos de la web PowerOutage.us, que monitoriza este servicio.

En varias imágenes y videos publicados en las redes sociales se puede ver el fenómeno, que ha arrancado árboles y tejados a su paso.

Más de 20 pacientes están siendo tratados en dos hospitales de la capital de Arkansas, Little Rock, según recoge The Washington Post. De estos, cinco se encuentran en estado crítico.

El alcalde de Little Rock, Frank Scott, Jr., confirmó que al menos 24 personas se encuentran hospitalizadas en la ciudad, aunque de momento no se han registrado fallecidos.

«El daño a la propiedad es extenso y todavía estamos respondiendo», escribió Scott en su cuenta de Twitter.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, anunció en la misma red social que la Guardia Nacional asistirá a la policía local en las labores de rescate.

Poco después, Sanders confirmó que ha declarado el estado de emergencia en el territorio.

«No escatimaremos en recursos para asistir en los esfuerzos de respuesta y rescate para los arkansinos impactados», escribió la gobernadora.

También se registraron tornados en el estado de Iowa, mientras que fuertes tormentas se desarrollan en otras partes del centro-este del país. Unos 28 millones de personas se encuentran bajo alerta de tornado, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Justo este viernes el presidente estadounidense, Joe Biden, visitó la localidad de Rolling Fork (Misisipi), que quedó devastada la semana pasada cuando una serie de fuertes tornados azotó la región, dejando 26 muertos.

«Esta es su comunidad, aquí es donde construyeron sus vidas. Vamos a asegurarnos de que ustedes pueden seguir aquí», prometió Biden en declaraciones a la prensa frente a un montón de escombros.

EFE

Little Rock – a temporary emergency shelter is being set up at this time at Hall High School for any displaced individuals.