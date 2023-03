Cabello: No habrá perdón para nadie

CARACAS.- La Asamblea Nacional realizó este viernes la primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

El diputado Diosdado Cabello, señaló que es una formula jurídica que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción; aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal en curso.



«Yo les pido encarecidamente a los señores Dip. del Bloque Parlamentario, no se metan en vainas, no habrá perdón para eso porque nuestro pueblo confía en nosotros no habrá segunda oportunidad».

«A nosotros no nos interesa el color político del que sean, todo aquel que esté vinculado en temas de corrupción; que se prepare. No nos vamos a detener caiga quien caiga», afirmó.

Precisó que el proyecto comprende 46 artículos, distribuidos en 4 capítulos.

#31Mar || Diputado Diosdado Cabello:



"Los bienes de la Nación están destinados al bienestar del pueblo" pic.twitter.com/fmkOG2GEgj — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) March 31, 2023

Braymar Feliz/Unión Radio