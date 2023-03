CARACAS.- Jesly Lusinchi, directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Exportadores -AVE-, destacó que durante un encuentro con más de 200 especialistas de diferentes gremios se analizó el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial Nº 28 para impulsar los mecanismos de cooperación bilateral y de integración Colombo/venezolana.

Subrayó que actualmente este pacto se ubica “en el nivel más bajo de integración, eso significa que solo apenas 50% de los aranceles es lo que está negociado entre las partes”.

“Es un acuerdo realmente básico, en comparación con los que llegamos a tener, que estábamos 4 niveles por encima”, detalló en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa 2 + 2 de Unión Radio.

Precisó que el acuerdo se firmó en el año 2011 y tuvo muchas asimetrías pero “esta negociación que se firmó ahorita en febrero corrige, y tenemos un nivel de mejora, este es mejor que lo que teníamos en 2011, esa es la primera lectura”.

“Había muchos productos que nosotros pagábamos aranceles en Colombia y entraba con cero aranceles acá, estas cosas se corrigieron”, explicó.

Opina que Venezuela debería regresar a la CAN porque “las economías de Colombia y Venezuela son complementarias”.

Recomienda ir paso a paso porque la estructura productiva de la Venezuela actual no es la misma que hace 10 o 20 años. “Deben revisarse todos los acuerdos de alcance parcial de naturaleza comercial y de complementación económica que tenemos suscritos en el marco de la ALAI (Asociación Latinoamericana de Internet)”.

Explica que en América Latina la tendencia en comercio es la regionalización “los países están mirando hacia adentro”.

“Es muy importante fortalecer las relaciones comerciales en la región”, insistió.

Asimismo, señaló que cuando se tome la decisión de entrar a la CAN -Comunidad Andina de Naciones-, “debemos pedir trato especial y diferenciado, esa claúsula debemos invocarla porque ya no ten emos el tamaño, tenemos un porcentaje importante de capacidad instalada no utilizada”.

Subraya que el intercambio comercial con el bloque europeo es muy importante. “Nosotros necesitamos que se vuelva a dar a Venezuela la preferencia de aranceles dentro del marco del sistema generalizado de preferencias”.

“Venezuela lo tenía y lo perdió”, añadió

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio