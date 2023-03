Estampida humana en feria de Miami por miedo a tiroteo

MIAMI.- Una falsa alarma sobre la presencia de un francotirador causó una estampida humana en una feria dedicada a la juventud en Miami Dade y varias personas resultaron heridas leves, informaron fuentes policiales y de prensa.



En medio del revuelo, la policía de Miami Dade publicó un mensaje en Twitter en el que dijo estar «al tanto de los informes de un incidente en @miamiyouthfair» y agregó que «no había credibilidad en estos informes o amenazas a la seguridad pública».



Varias personas sufrieron heridas, pero nadie fue llevado al hospital, dijo el canal televisivo.

Los videos tomados por los allí presentes con sus teléfonos muestran a la gente gritando y corriendo entre las atracciones de la feria.



No es la primera vez que algo así pasa en Florida, un estado que ha sido escenario de varios tiroteos masivos como el de la discoteca Pulse de Orlando, que dejó 49 muertos en 2016, y el de la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland en 2018, con 17 víctimas mortales.

EFE





We are aware of reports of an incident at @miamiyouthfair. There is no credibility to these reports or threats to public safety. As always, we remind our residents to remain vigilant. If you see something, say something. For emergencies dial 9-1-1 immediately. pic.twitter.com/shFA6zMg2h