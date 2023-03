Bruselas logra acuerdo con Alemania sobre ley de coches sin CO2

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) anunció este sábado que ha alcanzado un acuerdo para que Alemania levante su veto de última hora a la legislación ya negociada y pactada para que a partir de 2035 sólo puedan venderse en la Unión Europea coches que no emitan CO2.



El político neerlandés añadió que ahora el Ejecutivo comunitario trabajará en «lograr que se adopte el reglamento de estándares de CO2 para automóviles lo antes posible» y que la Comisión «continuará rápidamente con los pasos legales necesarios para implementar el considerando 11».



El reglamento sobre los estándares de CO2 para los coches se va a añadir a la reunión que los embajadores de los países ante la UE mantendrán el lunes, con el objetivo de que la norma se adopte el martes durante el encuentro de los ministros de Energía de los Veintisiete en Bruselas, según indicaron fuentes europeas.

Entre los elementos centrales citó el compromiso de la Comisión con la neutralidad tecnológica y el anclaje de este principio en la regulación sobre los valores límite de emisión, así como la creación de una categoría de vehículos «e-fuels only» para que quede anclada inmediatamente en la legislación europea.



La Unión Europea acordó hace meses prohibir la venta en su territorio de coches que emitan CO2 a partir de 2035 tras una negociación entre los Veintisiete y la Eurocámara.

Berlín había estado reclamando más protección para los combustibles sintéticos, que son neutros en emisiones de CO2, pues se fabrican con hidrógeno y carbono capturado previamente u obtenido a partir de biomasa.

EFE

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.



We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.